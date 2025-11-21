Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

MNC Group melalui program MNC Peduli berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Indonesian Circular Economy Award (ICEA) 2025. (Foto: Okezone.com/MNC)

BALI – Konsep ekonomi sirkular semakin diakui sebagai strategi kunci bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Konsep ini juga dalam upaya mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan efisien sumber daya.

Ekonomi sirkular merupakan kegiatan yang memastikan sistem pengelolaan material tidak menjadi limbah dan seluruh sumber daya dapat terus diregenerasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja hijau, inovasi bisnis, dan efisiensi biaya perusahaan.

Dalam upaya mendukung penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, MNC Group melalui MNC Peduli menjalankan berbagai program ekonomi hijau, di antaranya program Biokonversi Sampah Organik di area perkantoran MNC Group serta program Agri Livestock Loop di salah satu desa binaan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City.

Atas konsistensi dan keberlanjutan program tersebut, MNC Group melalui program MNC Peduli berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Indonesian Circular Economy Award (ICEA) 2025 yang digelar pada 18 November 2025 di Bali.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Syafril Nasution, Director of Corporate Secretary MNC Group.

Program yang dijalankan MNC Peduli telah terbukti memberikan manfaat berkelanjutan dan memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Syafril Nasution menyampaikan rasa bangga atas pencapaian MNC Group sebagai satu-satunya perusahaan media yang meraih penghargaan ini.

“MNC Group mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ICEA atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen MNC dalam mendukung ekonomi hijau. Kami bangga menjadi satu-satunya perusahaan media yang mendapatkan penghargaan di kategori ini,” ujar Syafril.

ICEA 2025 merupakan penyelenggaraan perdana yang diinisiasi oleh ICEST (Indonesian Circular Economy, Sustainability and Transformation) Institute bersama Badan Standard Nasional (BSN). Ajang ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi bagi organisasi bisnis maupun nonbisnis dalam praktik ekonomi sirkular.

Ketua ICEST Institute, Suharman Noerman, menegaskan bahwa ICEA 2025 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendukung sosialisasi ISO 59000 Series serta implementasi Roadmap dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045 yang telah diluncurkan oleh BSN dan BAPPENAS.