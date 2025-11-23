Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |11:00 WIB
Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea
Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea (Foto: QRIS/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memamerkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi digital yang murah dan sederhana untuk mendorong inklusi keuangan global dalam pertemuan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, sistem QRIS yang telah menjadi standar regional ini menjadi contoh konkret kontribusi Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan.

"Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah, itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).

Airlangga menegaskan, penguatan ekonomi inklusif harus dibarengi dengan akses pembiayaan internasional yang adil, prediktif, dan mudah diakses, khususnya bagi negara-negara berkembang.

"Pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif. Dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi setara khususnya bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179331/qris-bs9q_large.png
BI: Turis Malaysia Paling Sering Pakai QRIS di RI, Terbanyak Naik Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169244/qris-epkw_large.png
Bye Dolar AS, RI-China Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal dan QRIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164694/qris-fICk_large.png
BI Targetkan QRIS Bisa Digunakan di China dan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/622/3164608/qris-eJb7_large.png
Digitalisasi Pasar Tradisional dengan Transaksi Nontunai, Penggunaan QRIS Naik 47%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/622/3141138/qris-xFnk_large.png
QRIS Bisa Dipakai di Jepang dan China Mulai 17 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140832/qris-hQx2_large.png
Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS di Jepang dan China 17 Agustus, Pihak Lain Makin Gerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement