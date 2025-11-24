Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |22:10 WIB
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
Diskon Tarif Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini daftar lengkap kereta ekonomi yang dapat diskon 30 persen Nataru 2025. Pemerintah telah mengumumkan diskon tarif moda transportasi darat, laut, udara, untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 mulai tanggal 21 November 2025. 

Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan program ini dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus transportasi selama periode Nataru, dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. 

Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara. 

SKB Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api. 

Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. 

Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. 

 

