HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM MBG Bisa Manfaatkan Layanan Koperasi untuk Akses Modal dan Fasilitas Dapur

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |08:40 WIB
UMKM MBG Bisa Manfaatkan Layanan Koperasi untuk Akses Modal dan Fasilitas Dapur
Pelaku usaha yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat memanfaatkan layanan baru dari koperasi. (Foto: Kemendikdasmen)
JAKARTA - Pelaku usaha yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat memanfaatkan layanan baru dari koperasi. Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) resmi meluncurkan Koperasi Boga Bina Indonesia Maju di Menara Mandiri, Jakarta, untuk meningkatkan daya saing pengusaha di sektor jasa boga.

Ketua Bidang Organisasi Kementerian Koperasi, Resti Hadiyanti, menilai langkah PPJI dalam membentuk Koperasi Boga Bina Indonesia Maju sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat peran koperasi di sektor ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi hadirnya koperasi ini sebagai wujud komitmen PPJI dalam meningkatkan profesionalitas, daya saing, dan keberlanjutan pelaku usaha jasa boga,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Resti menekankan tiga agenda besar pemerintah bagi penguatan koperasi. Pertama, peningkatan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan partisipasi masyarakat. Kedua, konsolidasi dan efisiensi usaha, termasuk pengadaan bahan baku, pelatihan SDM, sertifikasi, hingga digitalisasi secara kolektif. Ketiga, peningkatan skala usaha dan akses pasar melalui kemitraan dengan BUMN, pemerintah, dan swasta.

Resti menegaskan koperasi harus menjadi rumah pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) membuka akses pembiayaan khusus untuk koperasi.

“LPDB ini diperuntukkan seluruhnya untuk koperasi. UMKM perorangan mungkin tidak bisa mengakses, tetapi koperasi bisa mengajukan proposal pembiayaan secara elektronik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPJI, Minerva Taran, menegaskan koperasi ini dihadirkan untuk mengurangi beban sekaligus meningkatkan daya saing pengusaha UMKM di sektor kuliner.

“Saya berharap Koperasi Boga Bina Indonesia Maju dapat mengurangi penderitaan pengusaha UMKM kuliner. Koperasi ini bisa mendukung aktivitas bisnis, mulai dari kebutuhan beras, minyak, hingga potensi menjadi wadah pembiayaan dan pelatihan,” kata Minerva.

Ia menjelaskan pelaku usaha yang bergerak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memanfaatkan layanan koperasi. Menurutnya, pelaku usaha jasa boga harus mampu menjaga kualitas, termasuk dalam penyediaan bahan baku yang terjangkau tetapi tetap baik.

“Kita ini pengusaha jasa boga. Kita bisa kok buat roti Rp 2.000–Rp 2.500 tapi kualitasnya tetap baik, seperti roti-roti terkenal,” tegasnya.

 

