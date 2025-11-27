Masyarakat Puas dengan Pemerintah, Purbaya: Harusnya Demo Lebih Sedikit

(Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi jumlah aksi unjuk rasa atau demo akan menurun karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin meningkat.

Purbaya menjelaskan bahwa indikator kepuasan publik tercermin dari survei indeks keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Indeks tersebut naik menjadi 113,3 pada Oktober 2025 dan kembali menguat ke 118 pada November 2025, yang merupakan level tertinggi sepanjang tahun.

"Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025).

Purbaya membandingkan kondisi tersebut dengan periode Juni–Agustus 2025 ketika ekonomi melambat dan indeks keyakinan publik turun drastis. Saat itu, ketidakpuasan masyarakat memicu demonstrasi besar di berbagai daerah.

"Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat di Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali. Itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan," jelasnya.

Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya menyatakan telah melakukan langkah cepat untuk memulihkan kepercayaan publik melalui kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan nasional. Kebijakan tersebut menurutnya mampu kembali menggerakkan perekonomian.

"Kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan bahaya, langkah kita membalik dengan Rp200 triliun tambah Rp76 triliun, ini sudah berhasil men-trigger optimisme," katanya.