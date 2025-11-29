Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |21:38 WIB
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
Pembangkit listrik yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/PLN IP)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia mempercepat transformasi digital di sektor pembangkit listrik dengan mengembangkan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk inspeksi cerdas, digitalisasi sistem keselamatan, dan penguatan operasional. Langkah ini menciptakan pembangkit listrik yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target transisi energi bersih nasional.

PLN Indonesia Power dan Huawei menandatangani Joint Study Agreement (JSA) pengembangan solusi transformasi digital di pembangkit listrik. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan teknologi AI untuk inspeksi cerdas serta penguatan sistem Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi dan mendukung transisi energi nasional.

Kerja sama strategis ini menandai langkah penting PLN Indonesia Power dalam menghadirkan inovasi teknologi di sektor ketenagalistrikan. Studi bersama akan dilakukan di PLTU Banten 3 Lontar, unit pembangkitan yang menjadi lokasi uji kelayakan penerapan teknologi digital berbasis AI. Fokusnya adalah menciptakan ekosistem pembangkit yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi PLN Indonesia Power sebagai pelopor transformasi digital di industri energi.

Selain pengembangan AI untuk intelligent inspection, kerja sama ini juga mencakup digitalisasi HSSE, penguatan keamanan siber, serta integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung operasional pembangkit. Studi akan melibatkan aspek teknis, keselamatan, bisnis, hukum, risiko, hingga lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk implementasi pilot project.

Sebagai bagian dari komitmen menuju transformasi digital dan mendukung target transisi energi nasional, PLN Indonesia Power menggandeng Huawei untuk menghadirkan inovasi teknologi di sektor pembangkitan listrik. Kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga pada peningkatan keselamatan kerja, keamanan, dan keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi mutakhir.

Dengan studi bersama ini, kedua perusahaan berupaya menciptakan fondasi kuat bagi penerapan solusi digital yang mampu menjawab tantangan industri ketenagalistrikan di era modern, mencakup:

Artificial Intelligence untuk Inspeksi Cerdas: Memastikan pemantauan kondisi peralatan lebih presisi dan responsif.

Digitalisasi HSSE: Meningkatkan standar keselamatan dan keamanan berbasis teknologi.

Integrasi TIK: Mendukung efisiensi operasional dan pengelolaan aset pembangkit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186741//harta_karun_gas-urtA_large.jpg
Harta Karun Gas di Andaman Siap Terangi Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186640//pltu-tyM5_large.jpg
Bioenergi, RI Hasilkan Listrik Hijau dari PLTU Cofiring Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186618//pemerintah-5anv_large.jpg
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355//lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186027//lng-W7Sd_large.jpg
Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185592//pln-rwPd_large.jpg
Ternyata Begini Rantai Pasok Batu Bara dan Logistik Energi untuk Pembangkit Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement