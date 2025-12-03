Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025

JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mencatat laba bersih sebesar Rp4,5 triliun pada 2025 turun 13,7% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Sampoerna juga membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp88,5 triliun. Namun, kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Semester 1 2025, ketika laba bersih tercatat turun 36% year-on-year.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi mengatakan di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, perseroan menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi.

Hal ini untuk memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap.

"Kami juga terus memperkuat organisasi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, guna meningkatkan daya saing dan menjadi salah satu pusat talenta Philip Morris International (PMI),” ujarnya pada acara Paparan Publik di Jakarta, Rabu (3/12/025).