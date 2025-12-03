Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:16 WIB
Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 
Paparan Publik HM Sampoerna (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mencatat laba bersih sebesar Rp4,5 triliun pada 2025 turun 13,7% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. 

Sampoerna juga membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp88,5 triliun. Namun, kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Semester 1 2025, ketika laba bersih tercatat turun 36% year-on-year.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi mengatakan di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, perseroan menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi.

Hal ini untuk memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap. 

"Kami juga terus memperkuat organisasi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, guna meningkatkan daya saing dan menjadi salah satu pusat talenta Philip Morris International (PMI),” ujarnya pada acara Paparan Publik di Jakarta, Rabu (3/12/025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185175/saham_top_losers-CI1s_large.jpeg
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement