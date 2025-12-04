Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Angkutan Motor Gratis Nataru Resmi Dibuka, Cek Rute dan Cara Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |20:44 WIB
Program Angkutan Motor Gratis Nataru Resmi Dibuka, Cek Rute dan Cara Daftarnya
Pemerintah menyiapkan Rp4,1 miliar untuk program Motis tahun ini. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka program Angkutan Motor Gratis (Motis) dalam masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah menyiapkan Rp4,1 miliar untuk program Motis tahun ini.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar menjelaskan, kehadiran Motis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan masyarakat selama perjalanan sekaligus mengoptimalkan layanan angkutan kereta api. Masyarakat dapat mendaftar mulai 1 hingga 29 Desember 2025, sementara pengangkutan motor dijadwalkan berlangsung pada 23–30 Desember 2025.

Proses pendaftaran tersedia secara online melalui situs resmi Kementerian Perhubungan serta secara offline di sejumlah stasiun yang telah ditunjuk, mulai dari Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cirebon Prujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, hingga Purwosari di Solo.

Arif menjelaskan bahwa Motis tahun ini melayani dua lintas utama: Lintas Utara dan Lintas Tengah. Adapun Lintas Utara, layanan berhenti di Jakarta Gudang, Pasar Senen, Bekasi, Cirebon Prujakan, Tegal, Pekalongan, dan Semarang Tawang.

Sementara untuk Lintas Tengah, perjalanan dilayani melalui Jakarta Gudang, Pasar Senen, Bekasi, Cirebon Prujakan, Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Lempuyangan, dan Purwosari. Seluruh layanan ini bertujuan memfasilitasi pemudik yang ingin membawa serta sepeda motor mereka dengan aman tanpa harus mengendarainya di jalan raya.

Masyarakat tetap diminta mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap peserta harus memastikan tidak sedang mengikuti program mudik gratis lain, melakukan pendaftaran daring dan verifikasi langsung di posko, menggunakan email aktif, dan membawa dokumen yang masih berlaku seperti KK, KTP, SIM, serta STNK.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187796//spklu_r2-Vb1G_large.jpg
PLN Kerahkan Ribuan Personel dan Layanan Kendaraan Listrik Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187566//truk-R2wi_large.jpg
Angkutan Barang Dibatasi Selama Libur Natal dan Tahun Baru, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187419//pesawat-jYJn_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement