Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale

Puncak 12.12 Birthday Sale akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan bersama Shopee. (Foto: dok Ist)

JAKARTA – Selama satu dekade ini, jutaan cerita telah lahir di Shopee. Ada bisnis yang lahir dari mimpi sederhana, ada pengguna yang menemukan cara baru memenuhi kebutuhan, dan ada kreator yang sukses membangun audiens lewat konten pertamanya.

Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Berbagai penawaran menarik, kejutan dan kolaborasi eksklusif, hingga kisah-kisah inspiratif dalam video spesial hadir untuk merayakan sepuluh tahun pertumbuhan dan dampak yang tercipta bersama para pengguna, pelaku usaha, kreator, dan mitra di Shopee.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan, "Perjalanan sepuluh tahun ini bukan hanya tentang Shopee, melainkan tentang mereka yang turut berkontribusi dan tumbuh bersama kami."

Melihat teknologi fitur, dan program yang Shopee hadirkan membuka jalan bagi pengguna untuk berkembang, hal ini sangat berarti bagi Shopee.

"Di momen satu dekade ini, kami merayakan pencapaian melalui berbagai rangkaian, seperti diluncurkannya serial dokumenter ‘Melestarikan Warisan Budaya’ di YouTube Shopee Indonesia, promo menarik sepanjang kampanye 12.12 Birthday Sale, serta keseruan lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh ekosistem yang telah mempercayai kami,” ujarnya.

Merayakan satu dekade lewat kisah penjual lokal dan kolaborasi spesial

Selama sepuluh tahun terakhir, Shopee telah menjadi rumah bagi banyak penjual lokal dan UMKM yang tumbuh dan berkembang. Masing-masing melalui perjalanan yang berbeda, namun dipertemukan dalam satu wadah untuk terus berkembang melalui teknologi.

Di momen satu dekade ini, Shopee merayakan perjalanan tersebut melalui berbagai selebrasi, termasuk serial dokumenter Shopee: ‘Melestarikan Warisan Budaya’ secara global dengan Batik Kanthil sebagai representasi UMKM Indonesia, dan kolaborasi produk eksklusif salah satunya bersama Kintakun untuk menghadirkan hadiah spesial bagi para pengguna.