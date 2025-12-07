Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |11:26 WIB
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
Puncak 12.12 Birthday Sale akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan bersama Shopee. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Selama satu dekade ini, jutaan cerita telah lahir di Shopee. Ada bisnis yang lahir dari mimpi sederhana, ada pengguna yang menemukan cara baru memenuhi kebutuhan, dan ada kreator yang sukses membangun audiens lewat konten pertamanya.

Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Berbagai penawaran menarik, kejutan dan kolaborasi eksklusif, hingga kisah-kisah inspiratif dalam video spesial hadir untuk merayakan sepuluh tahun pertumbuhan dan dampak yang tercipta bersama para pengguna, pelaku usaha, kreator, dan mitra di Shopee.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan, "Perjalanan sepuluh tahun ini bukan hanya tentang Shopee, melainkan tentang mereka yang turut berkontribusi dan tumbuh bersama kami."

Melihat teknologi fitur, dan program yang Shopee hadirkan membuka jalan bagi pengguna untuk berkembang, hal ini sangat berarti bagi Shopee.

"Di momen satu dekade ini, kami merayakan pencapaian melalui berbagai rangkaian, seperti diluncurkannya serial dokumenter ‘Melestarikan Warisan Budaya’ di YouTube Shopee Indonesia, promo menarik sepanjang kampanye 12.12 Birthday Sale, serta keseruan lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh ekosistem yang telah mempercayai kami,” ujarnya.

Merayakan satu dekade lewat kisah penjual lokal dan kolaborasi spesial

Selama sepuluh tahun terakhir, Shopee telah menjadi rumah bagi banyak penjual lokal dan UMKM yang tumbuh dan berkembang. Masing-masing melalui perjalanan yang berbeda, namun dipertemukan dalam satu wadah untuk terus berkembang melalui teknologi.

Di momen satu dekade ini, Shopee merayakan perjalanan tersebut melalui berbagai selebrasi, termasuk serial dokumenter Shopee: ‘Melestarikan Warisan Budaya’ secara global dengan Batik Kanthil sebagai representasi UMKM Indonesia, dan kolaborasi produk eksklusif salah satunya bersama Kintakun untuk menghadirkan hadiah spesial bagi para pengguna.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188318//ekonomi_digital-Oneh_large.jpg
RI Perkuat Investasi Ekonomi Digital demi USD360 Miliar Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188326//bobby_rakor_bersama_bmkg-HBWz_large.jpg
Gubernur Sumut Telah Instruksikan Kesiapsiagaan Bencana sejak September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement