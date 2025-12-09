Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan

JAKARTA - Viral, Crazy Rich asal Swedia Johan Eliasch borong 400 ribu hektar hutan agar tak ditebang sembarangan. Johan Eliasch membeli 400.000 hektar hutan Amazon luasan yang setara dengan Kota London.

Mengutip laporan The Guardian, Selasa (9/12/2025) Eliasch memutuskan membeli area Amazon tersebut sebagai upaya untuk melindungi kawasan yang dijuluki sebagai paru-paru dunia.

Dengan memiliki hutan itu, ia dapat menjaga kelestarian pepohonan sekaligus melindungi satwa liar yang hidup di dalamnya.

Menurut pengakuannya, ia sudah sejak lama memiliki ketertarikan terhadap isu lingkungan. Ketika dibesarkan di Stockholm, Eliasch biasa keluar dari rumah dan bermain ski dari akhir Oktober hingga bulan April.

“Sekarang di Stockholm, Anda tidak bisa bermain ski sama sekali,” jelasnya.

“Menurut saya, itu hal yang aneh. Misalnya, saat ini jika Anda memiliki hutan, Anda justru terdorong untuk menebangnya habis lalu melakukan penanaman kembali. Dengan cara itu, Anda memperoleh uang dari penjualan kayu gelondongan. Dan ketika Anda menanam kembali, Anda menghasilkan uang dari kredit karbon. Bukankah itu sesuatu yang janggal?," katanya.