HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Status Lamaran Magang Hub 2025 Batch 3, Apakah Lolos atau Tidak? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |19:15 WIB
Cara Cek Status Lamaran Magang Hub 2025 Batch 3, Apakah Lolos atau Tidak? 
Magang Nasional Bacht III (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek status lamaran Magang Hub 2025 Batch 3, apakah lolos atau tidak? Kementerian Ketenagakerjaan telah membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch III bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Periode pendaftaran dibuka mulai 4 Desember sampai Minggu 7 Desember 2025. 

Calon peserta magang yang sesuai dengan kriteria bisa langsung mendaftarkan dirinya secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id. 

Berdasarkan data Dashboard Pemagangan Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan. Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi. 

Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi. Hasil seleksi peserta lolos diumumkan mulai 8 Desember hingga 11 Desember 2025.

Sehingga peserta saat ini masih bisa melakukan cek status, apakah lolos atau gagal.

Cek status lamaran Magang Hub bisa dilakukan secara online. Bagaimana cara melihatnya?

 

