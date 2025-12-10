Harta Kekayaan Chalerm Yoovidhya, Orang Terkaya Nomor 1 Thailand Pemilik Minuman Berenergi Terkenal di Dunia

JAKARTA - Harta kekayaan Chalerm Yoovidhya, orang terkaya nomor 1 Thailand pemilik minuman berenergi terkenal di Dunia. Keluarga pemilik Red Bull yang dipimpin oleh Chalerm Yoovidhya, sekaligus menjadi orang terkaya di Thailand 2025 mengalami lonjakan kekayaan.

Melansir Forbes, Rabu (10/12/2025) kekayaan keluarga Yoovidhya melesat 8,5 miliar dolar AS atau setara Rp137 triliun menjadi 44,5 miliar dolar AS atau setara Rp720,45 triliun.

Kenaikan tersebut didorong pendapatan tahunan raksasa minuman energi tersebut menembus 12,9 miliar dolar AS pada 2024 dengan penjualan hampir 13 miliar kaleng di seluruh dunia.

Sumber Kekayaan Utama

Red Bull, bersama dengan mitra Austria, keluarga Yoovidhya (yang menciptakan minuman Krating Daeng di Thailand) mengubah ide ini menjadi merek minuman energi global yang mendominasi pasar.