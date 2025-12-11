Kepala BGN: Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01 Bukan Sopir Tetap

JAKARTA - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jakarta Utara, Sahrul Gunawan Siregar buka suara soal insiden mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa di di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan pada saat kejadian bukan sopir tetap, melainkan sopir pengganti.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya.

Untuk diketahui, data awal mencatat sedikitnya 18 orang menjadi korban insiden, salah satunya merupakan guru di sekolah tersebut. Dari kejadian itu, para korban langsung mendapatkan perawatan di RSUD terdekat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Ia menyatakan turut berduka dan menegaskan akan bekerja sama secara penuh dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di hari mendatang.

"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini merupakan musibah yang sangat mengejutkan," ungkap Dadan.