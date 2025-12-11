Benarkah Medali Emas SEA Games Bukan dari Emas Murni? Ini Faktanya

JAKARTA - Benarkah medali emas SEA Games bukan dari emas murni? Pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, telah resmi dimulai pada Selasa (9/12/2025).

Ajang itu resmi dibuka setelah upacara pembukaan yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa (9/12/2025) selesai digelar.

Skuad Merah Putih saat ini telah mengoleksi total 27 medali. Rinciannya, tujuh medali emas, 13 perak, dan tujuh perunggu, sudah diraih hingga Kamis (11/12/2025) siang WIB.

Indonesia masih berpotensi menambah pundi-pundi medalinya, tak terkecuali medali emas. Sebab, masih ada beberapa cabor yang dipertandingkan seperti renang, senam artistik, hingga atletik dalam perburuan medali.

Berdasarkan standar umum pembuatan medali internasional, medali emas tidak sepenuhnya terbuat dari emas murni.

Mayoritas medali emas pada ajang multievent termasuk SEA Games 2025 menggunakan perak sebagai bahan inti.