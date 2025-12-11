Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Medali Emas SEA Games Bukan dari Emas Murni? Ini Faktanya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:16 WIB
Benarkah Medali Emas SEA Games Bukan dari Emas Murni? Ini Faktanya 
Indonesia Raih Emas di SEA GAMES 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah medali emas SEA Games bukan dari emas murni? Pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, telah resmi dimulai pada Selasa (9/12/2025). 

Ajang itu resmi dibuka setelah upacara pembukaan yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa (9/12/2025) selesai digelar. 

Skuad Merah Putih saat ini telah mengoleksi total 27 medali. Rinciannya, tujuh medali emas, 13 perak, dan tujuh perunggu, sudah diraih hingga Kamis (11/12/2025) siang WIB.

Indonesia masih berpotensi menambah pundi-pundi medalinya, tak terkecuali medali emas. Sebab, masih ada beberapa cabor yang dipertandingkan seperti renang, senam artistik, hingga atletik dalam perburuan medali.

Berdasarkan standar umum pembuatan medali internasional, medali emas tidak sepenuhnya terbuat dari emas murni. 

Mayoritas medali emas pada ajang multievent termasuk SEA Games 2025 menggunakan perak sebagai bahan inti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/320/2827857/6-fakta-presiden-bagikan-bonus-sea-games-2023-rp289-miliar-ckW31zQAdq.jpg
6 Fakta Presiden Bagikan Bonus SEA Games 2023 Rp289 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/320/2825842/bonus-sea-games-rp289-miliar-cair-atlet-peraih-medali-emas-dapat-rp525-juta-8hjByaW6Be.png
Bonus SEA Games Rp289 Miliar Cair, Atlet Peraih Medali Emas Dapat Rp525 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/320/2816021/4-fakta-timnas-indonesia-u-22-juara-sea-games-bikin-jokowi-erick-thohir-hingga-sri-mulyani-happy-BTlOWieDOa.jpg
4 Fakta Timnas Indonesia U-22 Juara SEA Games Bikin Jokowi, Erick Thohir hingga Sri Mulyani Happy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/320/2816365/viral-erick-thohir-tunjukkan-ruang-ganti-timnas-indonesia-u-22-bersih-bebas-dari-sampah-oG4asiGQVb.png
Viral! Erick Thohir Tunjukkan Ruang Ganti Timnas Indonesia U-22 Bersih, Bebas dari Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/320/2816361/atlet-peraih-medali-di-sea-games-2023-dapat-bonus-rp275-miliar-I0zysNDnCR.jpg
Atlet Peraih Medali di SEA Games 2023 Dapat Bonus Rp275 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/17/320/2815505/bonus-fantastis-menanti-timnas-u-22-usai-raih-emas-sea-games-2023-kQCGJYDZlS.jpg
Bonus Fantastis Menanti Timnas U-22 Usai Raih Emas SEA Games 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement