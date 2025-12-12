Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Debt Collector di Indonesia? Ternyata Segini Kisarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |22:05 WIB
Berapa Gaji Debt Collector di Indonesia? Ternyata Segini Kisarannya
JAKARTA - Berapa Gaji Debt Collector di Indonesia? Ternyata Segini Kisarannya

Kasus tewasnya seorang debt collector atau mata elang di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, memicu aksi protes hingga perusakan dan pembakaran warung serta kendaraan. Peristiwa ini kembali menyoroti profesi debt collector, termasuk besaran gaji dan risiko pekerjaan yang dihadapi sehari-hari.

"Insiden ini bermula ketika seorang pengendara motor diberhentikan oleh debt collector. Tiba-tiba, ada pengguna mobil di belakangnya yang membantu pengendara motor tersebut. Secara spontan, pengguna mobil itu langsung memukul debt collector," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur.

Menurutnya, pengemudi mobil tersebut berjumlah sekitar 4-5 orang yang melakukan pengeroyokan terhadap dua debt collector. Mereka melaju di arah yang sama dengan pengendara motor yang diberhentikan debt collector.

"Sampai saat ini, kami belum bisa memastikan identitas para pengemudi mobil. Masih dalam proses penyelidikan," tuturnya.

Besaran gaji debt collector atau mata elang bervariasi. Beberapa mengaku menerima gaji Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan dari pihak leasing yang mempekerjakan mereka sebagai mata elang.

Para debt collector mendapatkan perintah dari atasan melalui surat kuasa untuk menarik kendaraan milik kreditur yang macet. Berbekal surat itu, mereka berkeliling mencari sasarannya.

 

Halaman:
1 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183092//debt_collector-StUg_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/320/3131124//mengintip_cara_kerja_mata_elang_melacak_mobil_dan_motor-R3Oa_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/622/3126206//debt_collector-GpXN_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/622/3125784//cara_aman_dari_dc_pinjol_saat_galbay-H5ZI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125545//pinjol-BJfR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/622/3114687//debt-9bfn_large.jpg
