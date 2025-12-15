Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |10:24 WIB
4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 
Diskon Tarif Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut cara cek diskon tarif tol selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Besaran diskon yang diberikan berkisar 10–20%, sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Adapun jadwal pemberlakuan diskon tarif berlangsung selama 3 hari, yaitu pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, untuk 26 ruas jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berikut fakta-fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal yang dirangkum Okezone, Senin (15/12/2025).

1. Ruas Tol

Selain diskon tarif, beberapa ruas tol juga difungsionalkan atau beroperasi tanpa tarif selama periode Nataru. Di antaranya:

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 km

Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 (Sinaksak–Simpang Panei) sepanjang 12,86 km

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Rengas–Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
