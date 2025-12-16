Advertisement
HOME FINANCE

Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |17:54 WIB
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
Shopee Live Superstar 11-12 Des 2025. (Foto: dok ist)




JAKARTA - Rangkaian Shopee Live Superstar sukses digelar dengan meriah dan mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat. Berlangsung pada 11 hingga 12 Desember 2025, sesi Shopee Live Superstar berhasil mencatatkan peningkatan total produk terjual hingga 16 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Hal ini menjadi bukti antusiasme tinggi para penonton untuk mengikuti rangkaian promo spektakuler dalam event Mega Bintang Banting Harga tersebut.

Deretan nama besar yang memeriahkan sesi Shopee Live Superstar kemarin juga menjadi salah satu daya tarik utama.

Mulai dari Ria Ricis, Anang dan Ashanty, hingga Mischa Chandrawinata turut memandu sesi live streaming dengan pesona dan kehebohan masing-masing. Ada juga live streamer inspiratif seperti Lila Azmina dan Cece_fancyitems yang menghadirkan keseruan bagi para penonton.

Tingginya antusiasme masyarakat di Shopee Live Superstar kemarin, tidak lepas dari berbagai promo menarik yang dihadirkan oleh Shopee. Mulai dari Voucher Diskon 99% di setiap sesi live hingga Flash Sale Mobil Toyota Calya Rp12!

Masih belum sampai di situ, bertepatan dengan Promo Puncak Shopee 12.12 Midnight Sale pada 12 Desember 2025 kemarin, ada Traktiran iPhone dan Motor Rp12 Setiap 10 Menit pada pukul 00.00 - 02.00 WIB, lho! Pengguna Shopee juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik dan harga spesial untuk berbagai produk.

Selain ditayangkan secara live streaming di Shopee Live, kehebohan Shopee Live Superstar ini juga ditayangkan di berbagai saluran TV nasional. Menghadirkan pengalaman belanja live seru dan spektakuler yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia.

Respons positif dari pengguna terbukti dari jutaan komentar yang memenuhi kolom live chat selama sesi Shopee Live Superstar berlangsung. 

Tidak heran, beberapa tahun terakhir Shopee Live menjadi salah satu fitur yang kerap dijadikan salah satu strategi oleh penjual untuk menjangkau lebih banyak audiens secara efektif.

Tidak hanya semakin memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bisnis, fitur ini juga meningkatkan interaksi antara penjual dengan calon pembeli. Hal ini juga terlihat dari bagaimana sesi Shopee Live Superstar kemarin sukses mengalami peningkatan hingga 14 kali lipat ditonton oleh pengguna jika dibandingkan hari biasa. 

