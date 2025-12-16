Advertisement
HOT ISSUE

Tersedia 17.239 Tiket Kapal Gratis di Libur Natal dan Tahun Baru, Begini Cara Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |08:50 WIB
Tersedia 17.239 Tiket Kapal Gratis di Libur Natal dan Tahun Baru, Begini Cara Daftarnya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyediakan 17.239 tiket kapal laut gratis yang tersebar di 55 ruas pelayaran. (Foto: Okezone.com/Pelni)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyediakan 17.239 tiket kapal laut gratis yang tersebar di 55 ruas pelayaran dalam rangka mendukung kelancaran, keterjangkauan, dan pemerataan layanan transportasi laut pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Program ini dilayani oleh tiga operator pelayaran nasional, yakni PT Sakti Inti Makmur, PT Dharma Indah, dan PT Belibis Papua Mandiri, dengan jadwal keberangkatan mulai pertengahan hingga akhir Desember 2025.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Budi Mantoro, menyampaikan bahwa penyediaan tiket gratis ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus mengurangi beban biaya transportasi serta menjaga kelancaran arus penumpang di pelabuhan.

“Tiket gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga,” ungkap Capt. Budi dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Adapun wilayah layanan tiket kapal gratis mencakup berbagai lintasan strategis di Indonesia bagian timur dan kawasan kepulauan, antara lain rute Kupang–Rote dan Rote–Kupang di Nusa Tenggara Timur; Ambon–Manado, Manado–Sofifi, hingga Tulehu–Amahai di wilayah Maluku dan Sulawesi.

Sementara itu, di wilayah Papua dan Papua Barat, layanan tiket gratis meliputi beberapa rute seperti Sorong–Waisai, Jayapura–Kasonaweja, Manokwari–Wasior, dan rute-rute lainnya.

 

