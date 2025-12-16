Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Salurkan Dana Bantuan Rp4 Miliar bagi 52 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |20:44 WIB
Kemenkeu Salurkan Dana Bantuan Rp4 Miliar bagi 52 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera
Wamenkeu soal Bantuan Bencana Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mendukung daerah yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam.

"Kemarin, alokasi bantuan untuk Pemerintah Daerah telah disampaikan 52 kabupaten, Rp4 miliar dan juga provinsi, 3 provinsi telah disalurkan. Dan ini sudah disalurkan dari APBN," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, Wamenkeu Suahasil juga mengungkap bahwa Kementerian Keuangan akan menyiapkan mekanisme penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur bagi wilayah terdampak bencana.

Menurutnya Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan keuangan, mengingat keterbatasan yang dihadapi saat masa tanggap darurat.

"Karena kita pahami bahwa Pemerintah Daerah tentu sedang kesulitan, karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," ujarnya.

 

