HOME FINANCE PROPERTY

Jumlah Rumah Terdampak Bencana Sumatera Tembus 139 Ribu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:15 WIB
Jumlah Rumah Terdampak Bencana Sumatera Tembus 139 Ribu
Rumah di Bencana Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan data hingga Minggu 14 Desember 2025 total rumah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tembus 139.485 rumah.

Maruarar Sirait mengatakan total rumah terdampak bencana banjir dan longsor tersebut termasuk kondisi rumah yang rusak besar atau rusak ringan, serta rumah-rumah yang hanyut maupun tertimbun longsor yang terjadi sejak awal Desember lalu.

"Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Maruarar Sirait merinci, di Provinsi Aceh, total rumah yang mengalami rusak ringan sebanyak 38.533, rusak sedang 22.204, rusak berat 35.517, dan rumah yang hanyut sebanyak 4.295. Sehingga total rumah terdampak bencana di Aceh sebanyak 100.569.

Sementara korban rumah di Sumatera Utara, rusak berat teridentifikasi 4.351 rumah, rusak sedang sebanyak 4.304, dan rusak berat sebanyak 4.351, dan rumah hanyut 1.135. Total rumah terdampak di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 29.766 unit.

Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Barat jumlah rumah rusak ringan teridentifikasi 5.634 unit, rusak sedang 1.174 unit, rusak berat 1.577 unit, dan rumah hanyut sebanyak 765 unit. Total rumah terdampak di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9.150.

 


