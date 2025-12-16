Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025

JAKARTA - Info terbaru kabar penerima BSU Kemnaker yang cair di Desember 2025. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi perhatian banyak pekerja di Indonesia di akhir Tahun ini. Hal itu dikarenakan, tidak sedikit yang mempertanyakan kapan bantuan tersebut kembali cair.

Lalu, BSU BPJS Ketenagakerjaan kapan cair?

Dikutip dari laman resminya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan BSU sebagai upaya meringankan beban ekonomi para pekerja atau buruh. Di mana setiap pekerja akan menerima total dana BSU sebesar Rp600 ribu.

Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 akan kembali disalurkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Juli 2025 mengatakan, BSU hanya disalurkan satu kali yakni untuk periode Juni dan Juli.

Kemudian pada akhir Oktober 2025, Yassierli menekankan bahwa program BSU BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi dilanjutkan pada tahun 2025.

Selain itu, ia juga menuturkan jika tidak ada arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan program tersebut.