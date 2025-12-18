Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Standarisasi Pelatihan UMKM, Koperasi hingga Pekerja Migran

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:24 WIB
Pemerintah Standarisasi Pelatihan UMKM, Koperasi hingga Pekerja Migran
Pemerintah melakukan standarisasi pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah melakukan standarisasi pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan layanan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa perumusan standardisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menghasilkan empat produk luaran utama yang siap diuji publik. Produk-produk tersebut meliputi:
a) Naskah Akademik Standardisasi Program Pelatihan dan Pendampingan,
b) Pedoman Standardisasi Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat,
c) Draf Keputusan Menteri tentang Pedoman Standardisasi Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat, dan
d) 13 Modul Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat, termasuk pembentukan kelembagaan dan komunitas, yang mencakup Modul Umum, Modul Kewirausahaan Lanjutan, dan Modul Sektor Prioritas.

"Untuk itu, kami melaksanakan kegiatan Uji Publik guna mendapat masukan yang kritis dan konstruktif terkait standardisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nasional," ungkap Leontinus, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Kemenko PM, Trukan Sri Bahukeling, menjelaskan bahwa keempat produk ini menjadi pondasi bagi pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat di seluruh Indonesia.

Dia menegaskan bahwa empat produk luaran tersebut bukan sekadar dokumen, melainkan kerangka kerja yang menjamin kualitas pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Naskah Akademik memberikan landasan ilmiah berdasarkan data primer dan sekunder, sementara Pedoman dan Modul adalah perangkat operasionalnya.

“Kami mengundang berbagai pemangku kepentingan dalam Uji Publik hari ini, mulai dari akademisi, asosiasi usaha masyarakat, komunitas, pelatih tersertifikasi, perwakilan industri pelatihan dan pendampingan, perbankan, perwakilan media, pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga perwakilan masyarakat sipil, untuk memberikan masukan dan kritik," kata Trukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189962//lokakarya-Vufl_large.jpg
Pekerja Migran Hasilkan Rp253,3 Triliun, Wajib Dapat Perlindungan Aman dan Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189326//pekerja_migran-BA7x_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189293//umkm-RmQE_large.jpg
UMKM Kuat Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat, Inovasi Tak Pernah Berhenti
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement