HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Pernah Dihargai Rp100 Juta 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |07:01 WIB
Berikut Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Pernah Dihargai Rp100 Juta 
Uang Koin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut cara menjual uang koin Rp1.000 kelapa sawit. Masyarakat pernah dihebohkan dengan harga jual uang koin Rp1.000 kelapa sawit yang dibanderol hingga Rp100 juta di lapak dagang online. 

Sebab, uang koin Rp1.000 kelapa sawit sudah menjadi uang yang langka, apalagi jika kolektor uang menilai uang koin ini mempunyai cetakan yang spesial.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga telah mencabut dan menarik uang logam pecahan Rp1.000 (sawit) TE 1993 dari peredaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2023, terhitung sejak 1 Desember 2023.

Pencabutan dan penarikan uang Rupiah logam tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan/material uang logam.

Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud uang Rupiah logam tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Biasanya kolektor uang masih mencari uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit dengan cetakan spesial. 

Berikut ini 5 cara menjual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit seperti dirangkum Okezone, Jakarta.

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

Cara pertama bisa menjual ke komunitas penggemar uang kuno. Di dalamnya terdapat banyak kolektor dengan preferensi berbeda. 

 

