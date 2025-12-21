Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal

Masyarakat diimbau tidak menunda pendaftaran program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda pendaftaran program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Tujuannya supaya masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, ke kendaraan umum.

"Mudik gratis menjadi instrumen penting pemerintah untuk menghadirkan mudik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kami harap masyarakat dapat segera memanfaatkan secara optimal kuota mudik gratis ini, baik melalui moda bus, kereta api, maupun kapal laut," ujar Menhub, Minggu (21/12/2025).

Pada masa Nataru 2025/2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan kuota mudik gratis dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor melalui moda darat, kereta api, dan laut. Informasi serta pendaftaran program mudik gratis ini dapat diakses melalui kanal nusantara.kemenhub.go.id.

Program mudik gratis melalui moda darat melayani keberangkatan dari Jakarta menuju sepuluh rute tujuan mudik, meliputi Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun. Sementara mudik gratis sepeda motor melalui moda kereta api melayani lintas utara (Jakarta - Semarang) dan lintas tengah (Jakarta - Purwosari).

Mudik gratis dengan moda bus menyediakan kuota 3.080 penumpang dan 60 sepeda motor, sementara mudik gratis motor melalui kereta api menyediakan 12.780 kuota penumpang dengan 5.568 sepeda motor.