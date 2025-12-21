Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Akses Patimban Seksi II Mulai Dibangun, Japek ke Pelabuhan Hanya 40 Menit

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |20:06 WIB
Tol Akses Patimban Seksi II Mulai Dibangun, Japek ke Pelabuhan Hanya 40 Menit
Proyek ini mendukung akses menuju Pelabuhan Patimban serta keterhubungannya dengan jaringan Tol Trans Jawa.. (Foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) meneken kontrak pekerjaan konstruksi Jalan Tol Akses Patimban Paket II. Proyek ini mendukung akses menuju Pelabuhan Patimban serta keterhubungannya dengan jaringan Tol Trans Jawa.

Ruang lingkup Paket II meliputi pembangunan jalan tol sepanjang ±4,26 kilometer dengan konfigurasi 2 jalur 2 lajur utama, termasuk pembangunan sejumlah struktur dan konektivitas utama, yakni Simpang Susun Pasir Bungur, Overpass Waladin, Underpass Sukamandi-Kalijati, Overpass Babakan Laya, jembatan perlintasan saluran irigasi Tarum Timur, dan perlintasan rel kereta api.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat rantai logistik menuju Pelabuhan Patimban dan membuat perjalanan dari koridor Tol Trans Jawa ke kawasan pelabuhan lebih efisien.

Terutama bagi angkutan barang dari kawasan industri, melalui pemangkasan waktu tempuh dari Jalan Tol Cikampek KM 89+475 ke Pelabuhan Patimban, dari sekitar 1 jam 52 menit menjadi 40 menit.

"Pemangkasan waktu tempuh menjadi indikator manfaat yang dirasakan, karena jalur menuju Patimban menjadi lebih ringkas dan pergerakan logistik dari Subang lebih terukur," ujarnya, Minggu (21/12/2025).

Ia menambahkan, kompleksitas elemen pekerjaan menjadikan pelaksanaan di lapangan sarat tantangan teknis dan operasional. Koridor penanganan proyek melintasi saluran irigasi Tarum Timur, bersinggungan dengan jalur rel Jakarta-Surabaya, serta melewati jalan kabupaten yang tetap aktif digunakan masyarakat.

 

1 2
