Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Pelindo Perbaiki Pelayanan Pelabuhan Penumpang: Jangan Cuma Ambil Wilayah yang Gemuk Saja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |15:10 WIB
Menhub Minta Pelindo Perbaiki Pelayanan Pelabuhan Penumpang: Jangan Cuma Ambil Wilayah yang Gemuk Saja
Pengelolaan pelabuhan tidak berorientasi pada angkutan barang, tetapi memberikan layanan optimal bagi penumpang. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuat anak usaha baru yang khusus menangani pelayanan pelabuhan penumpang. Langkah ini penting supaya pengelolaan pelabuhan tidak berorientasi pada angkutan barang, tetapi memberikan layanan optimal bagi penumpang.

Menurut Dudy, selama ini Pelindo memang didominasi oleh bisnis angkutan barang, sementara layanan penumpang hanya berfokus pada pengelolaan terminal. Padahal, pelabuhan penumpang membutuhkan perhatian dan standar layanan tersendiri. Ia menilai konsep pemisahan pengelolaan tersebut serupa dengan model di Angkasa Pura yang memiliki perusahaan khusus untuk menangani layanan jasa kebandarudaraan.

"Nanti saya juga akan sampaikan, kalau perlu di-split. Kalau Angkasa Pura kan punya, ada perusahaannya mereka yang khusus menangani mengenai services. Kalau Pelindo secara holding kerepotan, buat perusahaan yang khusus menangani services buat penumpang," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menhub menegaskan, pembentukan badan usaha khusus ini bertujuan agar pengelolaan pelabuhan penumpang dilakukan secara lebih profesional dan tidak hanya menjadi pelengkap dari bisnis logistik. Dengan begitu, aspek kenyamanan, keselamatan, dan kualitas layanan penumpang bisa lebih diperhatikan.

"Pelindo memang sudah saya ingatkan. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia timur, di Priok saja, itukan dominasi angkutan barang. Saya sudah minta untuk angkutan penumpang ini dibenahi," lanjutnya.

Menhub juga meminta Pelindo tidak hanya mengelola pelabuhan-pelabuhan yang secara ekonomi menguntungkan. Ia menekankan pentingnya peran Pelindo dalam mengelola pelabuhan di wilayah yang secara finansial kurang menarik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

"Pelindo jangan cuma ambil wilayah-wilayah yang gemuk saja. Jadi mereka juga harus bisa mengurusi wilayah-wilayah yang mungkin secara ekonomis tidak terlalu bagus," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191166//proyek_tol-A4qY_large.jpg
Tol Akses Patimban Seksi II Mulai Dibangun, Japek ke Pelabuhan Hanya 40 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190393//menhub-i4Lr_large.jpg
Menhub Minta Operator Penyeberangan Selat Bali Tidak Kompromi Soal Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188658//mudik-l6Ms_large.jpg
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187540//menhub-ANTq_large.jpg
Aceh Butuh Waktu Pemulihan Lebih Lama Usai Banjir dan Longsor, Menhub Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement