HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |16:05 WIB
Pesan Purbaya di Hari Ibu: Enggak Usah Takut, Ekonomi akan Baik 
Menkeu Purbaya Ucapkan Hari Ibu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peringatan Hari Ibu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membagikan pesan yang menginspirasi.

Melalui akun Instagramnya, Purbaya memberikan pesan penguatan kepada para ibu yang setiap hari menjalankan peran di dalam keluarga maupun masyarakat.

"Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Selamat hari ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia," ujarnya, Senin (22/12/2025).

Dia juga menyinggung kondisi ekonomi nasional. Purbaya meminta para ibu agar tidak khawatir menghadapi arah perekonomian ke depan. "Ibu-ibu enggak usah takut, kedepan ekonomi akan membaik terus," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini masih berjalan sesuai rencana. APBN disebut terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

“Jadi hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” ungkap dia.

Kemudian dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook laporan semester. 

 

