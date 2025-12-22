Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sarinah Targetkan 300.000 Pengunjung Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Naik 10% 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:06 WIB
Sarinah Targetkan 300.000 Pengunjung Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Naik 10% 
Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan soal rangkaian acara Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — PT Sarinah (Sarinah) menargetkan 300.000 pengunjung sepanjang 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode libur ini,  menjadi momentum strategis untuk memberikan pengalaman menyeluruh bagi masyarakat. 

Direktur SDM & Digital InJourney, Herdy Harman menjelaskan, penguatan program akhir tahun di Sarinah sejalan dengan tren positif pariwisata nasional dan strategi InJourney dalam memperkuat destinasi berbasis pengalaman.

“InJourney turut hadir untuk memastikan perjalanan dan pengalaman Nataru berjalan selamat, lancar, dan nyaman berkat kolaborasi semua pihak—pemerintah, operator, dan masyarakat. Mengajak semua untuk melihat liburan Nataru bukan sekadar perjalanan ke destinasi, melainkan rangkaian hadiah yang menunggu untuk ditemukan,” ujar Herdy Harman, Senin (22/12/2025). 

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menegaskan rangkaian Natal dan Tahun Baru di Sarinah dirancang sebagai pengalaman yang berangkat dari nilai kebersamaan dan budaya.
Menurutnya, Natal dan Tahun Baru bukan sekadar perayaan kalender, tetapi momentum untuk menghadirkan ruang yang menyatukan insan manusia, cerita, dan nilai. 

"Melalui budaya, kuliner, seni, hingga ruang berbagi, Sarinah bertujuan menjadi tempat di mana kebersamaan dirayakan, empati tumbuh, dan menjadi ruang pengalaman yang berkesan sarat makna. Inilah peran Sarinah yang terus kami jaga sebagai Indonesia’s Cultural Experience Center,” ujar Raisha. 

 

