Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |16:34 WIB
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Menko AHY (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan bus yang terjadi di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah.

"Saya sudah meminta jajaran Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk investigasi tuntas semuanya. Intinya kita tidak ingin ada kecelakaan maut yang terjadi lagi," tegas AHY saat ditemui di Gambir, Selasa (23/12/2025).

AHY mengatakan, setiap kendaraan umum penumpang yang melintas di jalan raya harus dalam status laik jalan. Ia meminta Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan dan memberikan izin kepada operator kendaraan.

"Harus sesuai dengan aturan, kendaraannya di cek dengan benar. Pengemudi juga harus fit dan sesuai dengan ketentuan. Sehingga kita mencegah terjadinya korban di jalan raya," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, diketahui tidak mengantongi dokumen laik jalan.

Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal ini juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189152/menko_ahy-VXUE_large.jpg
AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Tak Boleh Asal Cepat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189145/menko_ahy-XMNg_large.jpg
AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Butuh Rp50 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172649/menko_ahy_soal_macet_horor_jakarta-iN8X_large.jpg
Macet Horor di Jakarta, Menko AHY Minta Proyek Infrastruktur Diatur Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172252/menko_ahy-6bzr_large.jpg
Menko AHY Tegaskan Kolaborasi Jadi Jalan Hadapi Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191461//rel_kereta_api-Wp0y_large.jpg
Prabowo Akan Reaktivasi Rel Kereta Api di Indonesia hingga 12 Ribu Km
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement