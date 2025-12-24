Advertisement
HOME FINANCE

Transaksi Aman saat Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |11:23 WIB
Transaksi Aman saat Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo
BRI memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi guna memastikan kelancaran transaksi nasabah selama libur Nataru.
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk tetap melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119 juta orang, atau sekitar 42,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas tersebut, BRI memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi guna memastikan kelancaran transaksi nasabah. Layanan tersebut mencakup jaringan Kantor BRI, e-channel, super apps BRImo, hingga Agen BRILink yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

Sebagai bank dengan jangkauan layanan terluas, BRI menghadirkan kemudahan transaksi melalui 1,2 juta BRILink Agen yang dapat menjadi alternatif layanan yang dekat dan mudah diakses oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, tanpa bergantung pada jam operasional Kantor BRI.

Di sisi lain, guna memastikan kelancaran layanan selama periode libur Nataru, BRI pun memperkuat infrastruktur digital agar akses transaksi nasabah tetap optimal. Pada periode Nataru ini, layanan BRI didukung oleh 19.657 jaringan ATM dan CRM, 284.670 mesin EDC merchant, serta QRIS BRI yang telah digunakan oleh lebih dari 4,6 juta merchant dan tersebar di berbagai wilayah strategis.

