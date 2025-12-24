PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan

JAKARTA, iNews.id - Perawatan kendaraan mungkin terlihat sebagai langkah kecil. Namun, langkah tersebut dapat membawa dampak besar bagi lingkungan.

Berangkat dari semangat tersebut, PT Gagas Energi Indonesia berkolaborasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Komunitas Gas (Komogas) menghadirkan program Bengkel Keliling CNG.

Hal ini sebagai upaya nyata mengembalikan fungsi kendaraan berbahan bakar Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Jawa Bagian Barat, dimulai dari kawasan Jabodetabek.

Program Bengkel Keliling CNG dirancang untuk mendekatkan layanan servis dan perawatan kendaraan CNG langsung kepada pengguna. Melalui pemeriksaan dan perbaikan yang tepat, kendaraan CNG diharapkan dapat kembali beroperasi secara optimal, aman, dan efisien, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang.

Pelaksanaan Bengkel Keliling CNG akan dilakukan secara bertahap di berbagai titik strategis yaitu di SPBG Pondok Ungu pada 22-27 Desember 2025, Basecamp Komogas di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur pada 29-31 Desember 2025, SPBG Klender pada 5-9 Januari 2026, SPBG Grogol pada 5-9 Januari 2026.

Tak ketinggalan, di SPBG Depok pada 28-30 Januari 2026 yang ditargetkan untuk menjangkau kendaraan operasional, angkutan umum, hingga kendaraan komunitas pengguna CNG. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan sistem CNG, perbaikan ringan, penyetelan komponen, serta konsultasi teknis oleh teknisi berpengalaman.