Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |16:58 WIB
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
Program Bengkel Keliling CNG. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA, iNews.id - Perawatan kendaraan mungkin terlihat sebagai langkah kecil. Namun, langkah tersebut dapat membawa dampak besar bagi lingkungan.

Berangkat dari semangat tersebut, PT Gagas Energi Indonesia berkolaborasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Komunitas Gas (Komogas) menghadirkan program Bengkel Keliling CNG.

Hal ini sebagai upaya nyata mengembalikan fungsi kendaraan berbahan bakar Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Jawa Bagian Barat, dimulai dari kawasan Jabodetabek.

Program Bengkel Keliling CNG dirancang untuk mendekatkan layanan servis dan perawatan kendaraan CNG langsung kepada pengguna. Melalui pemeriksaan dan perbaikan yang tepat, kendaraan CNG diharapkan dapat kembali beroperasi secara optimal, aman, dan efisien, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang.

Pelaksanaan Bengkel Keliling CNG akan dilakukan secara bertahap di berbagai titik strategis yaitu di SPBG Pondok Ungu pada 22-27 Desember 2025, Basecamp Komogas di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur pada 29-31 Desember 2025, SPBG Klender pada 5-9 Januari 2026, SPBG Grogol pada 5-9 Januari 2026.

Tak ketinggalan, di SPBG Depok pada 28-30 Januari 2026 yang ditargetkan untuk menjangkau kendaraan operasional, angkutan umum, hingga kendaraan komunitas pengguna CNG. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan sistem CNG, perbaikan ringan, penyetelan komponen, serta konsultasi teknis oleh teknisi berpengalaman.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191646//perjalanan_chocochips_lita_gunawan-jClb_large.jpeg
Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191639//liburan_akhir_tahun_citilink-Nu2h_large.jpg
7 Destinasi untuk Recharge dan Reconnect di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/391/3191617//penampilan_isyana_sarasvati_di_soundrenaline_sana_sini_di_jakarta-13IT_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Jakarta Jadi Ruang Kolektif dari Taman hingga Sudut Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191603//bri_perkuat_transaksi_nataru-A0CE_large.jpeg
Transaksi Aman saat Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191600//alasan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan_berbeda_proses-L9rW_large.jpg
Ini Alasan Mengapa PKB Tahunan dan Lima Tahunan Berbeda Prosesnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement