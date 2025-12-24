Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025

JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyatakan sebanyak 994.549 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada periode 18-24 Desember 2025.

Kendaraan yang keluar Jabotabek itu melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 12,1% jika dibandingkan lalin normal.

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 453.441 kendaraan (45,6 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 305.502 kendaraan (30,7 persen) menuju arah Barat (Merak) dan 235.606 kendaraan (23,7 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 229.535 kendaraan, naik sebesar 31,1 persen dari lalin normal.

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 223.906 kendaraan, naik sebesar 17,8 persen dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 453.441 kendaraan, naik sebesar 24,2 persen dari lalin normal.

"Jasa Marga memproyeksikan akan terdapat peningkatan lalu lintas di 4 GT Utama pada Rabu, 24 Desember 2025 sebanyak 189.280 kendaraan atau naik 35,5 persen dari lalu lintas normal (139.668 kendaraan)," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Rabu (24/12/2025).