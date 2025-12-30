Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025

JAKARTA – Konsistensi PT Nusantara Regas (NR) dalam mengintegrasikan keandalan pasokan energi primer dengan kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional.

Hal tersebut tercermin dari raihan dua penghargaan kategori Gold pada Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025 yang digelar Corporate Forum for CSR Development (CFCD) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Indonesian SDGs Awards merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada dunia usaha dan individu atas dedikasi serta kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), baik di lingkup internal perusahaan maupun di masyarakat.

Penilaian dilakukan mengacu pada Metadata TPB/SDGs Bappenas Jilid II dan dilakukan secara daring. Pada ajang ini, NR mendaftarkan sejumlah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Pilar Pendidikan dan Pilar Lingkungan pada Oktober 2025 lalu. Keduanya pun berhasil meraih penghargaan Gold pada ISDA 2025.

Untuk Pilar Pendidikan, Nusantara Regas menjalankan program Beasiswa Pendidikan Area Kepulauan Seribu yang telah berlangsung sejak 2020 hingga 2025. Program ini telah memberikan manfaat kepada 35 penerima beasiswa, yang seluruhnya merupakan lulusan SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.