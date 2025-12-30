Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:29 WIB
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
PT Nusantara Regas meraih dua penghargaan kategori Gold pada Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025. (Foto: dok Nusantara Regas)
A
A
A

JAKARTA – Konsistensi PT Nusantara Regas (NR) dalam mengintegrasikan keandalan pasokan energi primer dengan kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional.

Hal tersebut tercermin dari raihan dua penghargaan kategori Gold pada Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025 yang digelar Corporate Forum for CSR Development (CFCD) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Indonesian SDGs Awards merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada dunia usaha dan individu atas dedikasi serta kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), baik di lingkup internal perusahaan maupun di masyarakat.

Penilaian dilakukan mengacu pada Metadata TPB/SDGs Bappenas Jilid II dan dilakukan secara daring. Pada ajang ini, NR mendaftarkan sejumlah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Pilar Pendidikan dan Pilar Lingkungan pada Oktober 2025 lalu. Keduanya pun berhasil meraih penghargaan Gold pada ISDA 2025.

Untuk Pilar Pendidikan, Nusantara Regas menjalankan program Beasiswa Pendidikan Area Kepulauan Seribu yang telah berlangsung sejak 2020 hingga 2025. Program ini telah memberikan manfaat kepada 35 penerima beasiswa, yang seluruhnya merupakan lulusan SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192579//rupslb_pt_perusahaan_gas_negara_tbk-7Zqy_large.jpeg
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192568//bri_gelar_program_trauma_healing_untuk_anak_terdampak_banjir_di_sumatra-tkDV_large.jpeg
BRI Gelar Trauma Healing untuk Anak Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192564//pgn_dan_bph_migas_monitoring_ke_pelanggan-JO7I_large.jpeg
BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/611/3192437//mua_buktikan_keunggulan_showty-4Ciz_large.jpg
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192409//cum_date_bbri-gbIE_large.jpeg
Cum Date 29 Desember 2025, BBRI Beri Dividen Interim Rp20,6 Triliun bagi Pemegang Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement