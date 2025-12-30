Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |10:12 WIB
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
Stok Beras Stabil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal, memastikan ketersediaan beras di DKI Jakarta berada dalam kondisi aman. Tercatat stok beras di Ibu Kota tercatat mencapai 290 ribu ton sehingga masyarakat diminta tidak khawatir akan kekurangan pasokan.

“Untuk DKI total ada 290 ribu ton. Jadi orang Jakarta enggak usah takut kalau berasnya habis, masih banyak stoknya di sini,” ujar Rizal dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Tak hanya di tingkat daerah, Rizal juga menyampaikan bahwa stok beras nasional masih cukup besar. 

Saat ini, cadangan beras nasional berada di angka sekitar 3,35 juta ton. Jumlah tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di berbagai wilayah.

“Untuk stok nasional itu sekarang sisa sudah 3,35 juta ton atau 3 juta 350 ribu ton,” katanya.

Rizal menjelaskan, Pemerintah terus melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog bersama Menko Pangan dan Menteri Pertanian telah meninjau kondisi pangan di Surabaya, Papua, Lampung, hingga Bandung.

Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang relatif kondusif, khususnya di Bandung, di mana harga pangan di pasar-pasar terpantau stabil tanpa gejolak berarti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement