Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025

JAKARTA – Sepanjang tahun 2025, BRI menapaki fase krusial dalam perjalanan transformasinya. Memasuki usia ke-130 tahun, arah dan fondasi bisnis Perseroan semakin diperkuat, seiring penegasan peran BRI sebagai bank milik negara yang tumbuh bersama masyarakat dan secara konsisten berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menuturkan bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, BRI menatap tahun 2026 dengan optimisme. Optimisme tersebut tercermin dari kemampuan Perseroan menjaga momentum pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Kinerja positif ini mencerminkan efektivitas strategi transformasi yang dijalankan Perseroan melalui inisiatif BRIVolution Reignite.

Di saat yang sama, BRI pun mengambil bagian dalam upaya mengakselerasi perekonomian melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Bahkan, kontribusi tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi semata, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Kehadiran tersebut menegaskan bahwa di tengah agenda transformasi dan penguatan kinerja, BRI terus menjaga perannya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat. Setidaknya sepanjang 2025 terdapat serangkaian langkah strategis, yang menjadi penanda penting arah transformasi BRI, antara lain:

1. Babak Kepemimpinan Baru, Hery Gunardi Resmi Menakhodai BRI

Pada awal 2025, BRI memasuki fase kepemimpinan baru yang menjadi titik awal akselerasi transformasi perseroan. Pada 24 Maret 2025, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Hery Gunardi resmi diangkat sebagai Direktur Utama BRI.

Dengan rekam jejak lebih dari 34 tahun di industri perbankan nasional, Hery dikenal sebagai bankir multidimensi yang terlibat langsung dalam berbagai agenda strategis, mulai dari pendirian Bank Mandiri, (1998-1999), hingga menjadi pengambil keputusan penting di bank plat merah tersebut. Ia turut membidangi kelahiran PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis.

Lebih lanjut, Maret 2020 menjadi momentum penting saat Hery mendapat tugas mengawal merger tiga bank syariah milik Himbara (BRISyariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pengangkatan Hery Gunardi menandai komitmen BRI untuk melanjutkan transformasi secara terukur, berkelanjutan, dan tetap berpijak pada DNA keberpihakan kepada rakyat.

2. BRIVolution Reignite Jadi Arah Transformasi BRI