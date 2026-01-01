Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Purbaya Senggol KSAD Jenderal Maruli: Saya Baru Tahu Banyak Utang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |06:01 WIB
Momen Purbaya Senggol KSAD Jenderal Maruli: Saya Baru Tahu Banyak Utang (Foto: Tangkapan Layar)
Momen Purbaya Senggol KSAD Jenderal Maruli: Saya Baru Tahu Banyak Utang (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak perihal utang. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L daerah terdampak, Selasa 30 Desemer 2025.

Mulanya, Purbaya mendengar Maruli mengenai kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat pasca bencana di wilayah Sumatera. Sebab, Purbaya baru mengetahui bahwa pihak TNI Angkatan Darat harus menanggung beban utang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di lokasi bencana. 

Padahal, selama ini Purbaya merasa proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu. "Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," kata Purbaya.

Ketidaktahuan Purbaya mengenai tunggakan biaya pembangunan tersebut terungkap saat dirinya duduk berdampingan dengan Maruli. Purbaya berkelakar mengenai nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang langsung disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya pun kembali mempertanyakan jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut. "Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli singkat yang mengundang gelak tawa seluruh peserta rapat.

 

Halaman:
1 2
