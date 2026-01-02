Advertisement
HOT ISSUE

Berikut Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas di Tahun 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |20:15 WIB
Berikut Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas di Tahun 2026 
BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berikut update Iuran BPJS Kesehatan tiap kelas di Tahun 2026. Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan periode 1 Januari 2026 tidak ada perubahan tarif baru dibandingkan tahun sebelumnya. 

Hal ini dikarenakan pada kondisi pemulihan ekonomi nasional yang belum stabil, maka kenaikan iuran ditunda sampai pertumbuhan ekonomi melampaui target signifikan. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik di 2026. 

Pemerintah masih menggunakan skema tarif yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku saat ini sambil memantau kondisi ekonomi nasional. 

Dia menuturkan keputusan menaikkan atau menyesuaikan tarif iuran akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh di atas 6%, menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas biaya hidup masyarakat terlebih dahulu. 

Rincian Besaran Iuran BPJS Kesehatan per Golongan Peserta

Berikut rincian iuran BPJS Kesehatan 2026 yang tetap berlaku: 

 

