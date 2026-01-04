Purbaya Ungkap Defisit APBN Tetap Aman di Bawah 3 Persen meski Ada Pelebaran

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun diproyeksikan sedikit meningkat, Menkeu memastikan seluruh angka tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

"Mungkin (defisit) akan bergerak sedikit ke atas. Tapi yang jelas, kami amankan tidak melanggar undang-undang," kata Purbaya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Pelebaran defisit pada APBN 2025 dipicu oleh perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun lalu, sehingga proyeksi defisit dikoreksi dari target awal 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memulihkan kinerja ekonomi.

Ia optimis bahwa seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, defisit anggaran ke depan akan semakin terkendali. Menkeu juga mengaitkan perbaikan fiskal ini dengan prospek positif bagi para investor di pasar modal.

"Dan yang penting ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga makin baik. Otomatis nanti akan diterjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi," ujar Purbaya.