Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta UMP 2026 Masih Ditolak Buruh, Segini Besaran Kenaikan yang Diminta 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |08:11 WIB
4 Fakta UMP 2026 Masih Ditolak Buruh, Segini Besaran Kenaikan yang Diminta 
Demo Buruh UMP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Ribuan buruh dari DKI Jakarta dan Jawa Barat berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada 8 Januari 2026. 

Aksi tersebut akan dipusatkan di Istana Negara atau Gedung DPR RI, dengan tuntutan utama revisi kenaikan upah minimum 2026.

Berikut fakta-fakta UMP 2026 masih ditolak buruh yang dirangkum Okezone, Senin (5/1/2026). 

1. Menuntut Upah Layak

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan buruh menuntut upah layak di tengah melonjaknya biaya hidup. Ribuan burun akan datang dengan konvoi menggunakan sepeda motor untuk memenuhi tuntutannya.

"Pada 8 Januari 2026, ribuan buruh dari DKI Jakarta akan bergabung dengan buruh Jawa Barat untuk kembali turun ke jalan, mendatangi Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor," ujar Said Iqbal konferensi pers virtual.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193513/ump_2026-y6Kz_large.jpg
Ini Daftar Kenaikan Upah Minimum 2026 Tertinggi dan Terendah Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192333/ump_2026-n7kR_large.jpeg
3 Fakta Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192328/ump_2026-2xNp_large.jpg
Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192108/rupiah-MPy4_large.jpeg
7 Fakta Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192088/ump-KhFL_large.jpg
Buruh Protes UMP 2026, Menko Airlangga: Pertimbangkan Kondisi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192054/ump_2026-e0DL_large.jpg
Kalahkan UMP Jakarta Rp5,7 Juta, UMK Bekasi 2026 Nyaris Rp6 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement