HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungan Wisman Capai 1,2 Juta, Turis Terbanyak dari Malaysia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |13:08 WIB
Kunjungan Wisman Capai 1,2 Juta, Turis Terbanyak dari Malaysia
Kunjungan Wisman Capai 1,2 Juta, Turis Terbanyak dari Malaysia. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada November 2025 melalui pintu masuk utama mencapai 1.017.300 kunjungan. Sementara itu, wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 181.666 kunjungan.

Secara total, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,20 juta kunjungan atau turun sebesar 11,12% secara bulanan, tetapi naik 9,79% secara tahunan.

“Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025, total kunjungan wisman mencapai 13,98 juta kunjungan atau meningkat 10,44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Menurut Pudji, capaian kunjungan wisman hingga November 2025 tersebut merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada November 2025 berasal dari Malaysia yang masih mendominasi peringkat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan dari Malaysia mencapai 17,3%, Australia 11,3%, dan Singapura 10,5%.

Dibandingkan Oktober 2025, terjadi penurunan kunjungan wisman dari Malaysia dan Australia, sedangkan kunjungan wisman dari Singapura mengalami peningkatan.

 

