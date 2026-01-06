Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikuti Retret di Hambalang, Purbaya: Bahas Program Unggulan ke Depan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:08 WIB
Ikuti Retret di Hambalang, Purbaya: Bahas Program Unggulan ke Depan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Datang ke Hambalang, Bogor, untuk mengikuti Retret Jilid II. (Foto: Okezone.com/IMG)
BOGOR – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Hambalang, Bogor, untuk mengikuti retret jilid II. Sejumlah pejabat yang telah hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Airlangga mengatakan, retret tersebut digelar untuk membahas sejumlah program kerja pemerintah.

"Rapat awal tahun," ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, akan ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai arahan yang akan disampaikan.

"Nanti kita monitor," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa retret ini akan berlangsung hingga malam hari. Pasalnya, ada sejumlah menteri yang dijadwalkan menjadi pembicara.

"Sampai malam," kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal serupa. Ia memperkirakan pembahasan akan difokuskan pada program-program unggulan pemerintah.

 

