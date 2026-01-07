Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA di 2026, Ini Alasannya 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |17:19 WIB
BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA di 2026, Ini Alasannya 
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) resmi menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan sepenuhnya beralih menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) sebagai acuan suku bunga mulai 1 Januari 2026.

Menurut Kepala Grup Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI, Arief Rachman, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi benchmark guna memperkuat kredibilitas pasar keuangan nasional.

"Jadi pada tanggal 31 Desember yang lalu, Bank Indonesia sudah menghentikan publikasi dari JIBOR. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2016 ini, Bank Indonesia sudah full menggunakan INDONIA," kata Arief, Rabu (7/1/2026).

Arief menjelaskan, langkah tersebut merupakan inisiatif BI dalam melakukan benchmark reform sebagaimana tertuang dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030. Reformasi ini difokuskan pada penguatan mekanisme pembentukan harga di pasar keuangan agar lebih kredibel dan berbasis transaksi.

Lebih lanjut ia memaparkan, dalam BPPU 2030, BI menetapkan empat pilar pengembangan pasar keuangan, yakni produk, pricing, partisipan, dan infrastruktur. INDONIA menjadi salah satu instrumen utama dalam penguatan aspek pricing karena disusun berdasarkan transaksi riil di pasar.

"Kita harapkan pasar keuangan kita di Indonesia dapat menjadi satu-satunya acuan harga di pasar keuangan yang kredibel berdasarkan harga transaksi yang terjadi di pasar," sebut Arief.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730/bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191505/bank_indonesia-XxLq_large.jpg
BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak, Sudah Ada di UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354/bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191344/bi_soal_dana_ke_bank-gQKn_large.jpg
BI: Kucuran Dana Rp200 Triliun Belum Cukup Kuat Dorong Penurunan Bunga Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191338/bank_indonesia-98OT_large.jpg
BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217/rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement