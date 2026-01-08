IHSG Sempat Sentuh 9.000, Sesi I Ditutup Menguat ke 8.984

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level tertinggi 9.000. Namun pada sesi I ditutup menguat 0,44% ke level 8.984,48.

Total volume transaksi tercatat 29,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp15,2 triliun. Sebanyak 387 saham menguat, 320 saham melemah, dan 251 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, antara lain LQ45 naik 0,71%, indeks JII menguat 0,75%, IDX30 naik tipis 0,03%, serta MNC36 menguat 0,07%.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat meliputi energi, konsumer non-siklikal, properti, keuangan, transportasi, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, dan industri masih melemah.