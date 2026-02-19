Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,25% ke 8.289

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |12:47 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah . (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,25% ke 8.289 pada sesi I perdagangan hari ini.

Total volume transaksi tercatat 34,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp16,4 triliun. Sebanyak 308 saham menguat, 369 saham melemah, dan 281 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan, seperti LQ45 turun 0,15 persen, IDX30 melemah 0,04 persen, MNC36 melemah 0,39 persen, namun indeks JII menguat 0,49 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat antara lain energi, konsumer non-siklikal, infrastruktur, bahan baku, dan transportasi. Sementara yang melemah antara lain konsumer siklikal, keuangan, properti, industri, teknologi, dan kesehatan.

 

