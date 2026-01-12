Advertisement
HOME FINANCE

Leverage Forex dan Realita Trader di Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:04 WIB
Leverage Forex dan Realita Trader di Indonesia
Ilustrasi. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sekarang, hampir semua orang yang main forex pasti pernah dengar soal leverage. Tapi sayangnya, nggak semua benar-benar paham cara kerjanya. Banyak yang cuma tahu, kalau pakai leverage, bisa dapat untung besar, padahal, di balik itu, terdapat risiko yang besar.

Trader di Indonesia sekarang gampang untuk memulai. Buka akun, verifikasi, deposit, udah bisa jalan. Banyak juga yang mencoba lewat broker lokal seperti finex.co.id, biar mudah urusan transaksi dan support-nya juga pakai bahasa sendiri. Dari situ, mereka mulai kenal istilah margin, lot, dan akhirnya leverage.

Apa Sebenarnya Leverage Itu

Kalau dijelasin secara sederhana, leverage forex adalah “daya ungkit”. Ibaratnya, kamu punya modal kecil, tapi bisa buka posisi jauh lebih besar. Misalnya modal hanya Rp1.000.000, tapi karena leverage 1:500, kamu bisa kontrol nilai transaksi ratusan juta.

Kedengarannya keren, ya? Begitulah, kadang yang kelihatan mudah justru berbahaya. Kalau arah harga benar, untungnya besar. Tapi, kalau salah arah, habis juga modalnya — bahkan bisa dalam hitungan menit.

Kenapa Banyak yang Terjebak

Kebanyakan pemula cuma lihat potensi profit. Lihat angka “1:1.000,” langsung semangat. Padahal, itu bukan tiket untuk sukses, tapi ujian seberapa kuat kamu tahan fluktuasi pasar.

Halaman:
1 2 3
