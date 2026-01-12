Bansos 2026 Cair, Begini Cara Cek Status Penerima Pakai NIK KTP

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada 2026. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada 2026. Penyaluran bansos ini ditetapkan dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026.

Masyarakat perlu mengecek status apakah masuk ke dalam penerima bansos atau tidak. Sebab, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

Cara Cek Desil Bansos DTSEN Secara Online

Masyarakat dapat mengecek status desil tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

1. Lewat Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store

Daftar akun dengan NIK, KK, dan data sesuai KTP

Unggah foto KTP dan swafoto untuk verifikasi

Login dan cek status desil DTSEN

Aplikasi ini menampilkan data seluruh anggota keluarga dalam satu KK.