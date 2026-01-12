Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Habiskan Rp123 Triliun, RDMP Balikpapan Hasilkan 360 Ribu Barel dan Hemat Devisa Rp60 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |17:13 WIB
Habiskan Rp123 Triliun, RDMP Balikpapan Hasilkan 360 Ribu Barel dan Hemat Devisa Rp60 Triliun
RDMP Balikpapan akhirnya diresmikan pada hari ini. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - RDMP Balikpapan akhirnya diresmikan pada hari ini. Proyek ini menelan biaya USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun.

Namun demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah manfaat dari hadirnya RDMP terbesar di Indonesia. Proyek ini meningkatkan produksi minyak dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

"Ini ada yang bagus, Bapak Presiden. Dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih Rp60 triliun lebih, karena bisa menambah 100 ribu barel. Dengan tambahan ini, kita bisa menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun," ujarnya saat peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Bahlil menyampaikan, konsumsi bensin di Indonesia mencapai 38 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri sebesar 14,25 juta kiloliter. Artinya, dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan sebesar 5,8 juta kiloliter, impor bensin Indonesia tinggal 19 juta kiloliter.

"Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah, kita bicara tidak ada lagi impor solar ke depan. Kebutuhan solar kita total 38 juta kiloliter. Dengan B40 dan B60, ditambah produksi RDMP hampir 5 juta, impor kita yang 5 juta sudah tertutupi bahkan surplus 1,4 juta kiloliter. Itu untuk solar C48," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194977//kilang_balikpapan-k3SA_large.jpg
Cerita Udang di Balik Batu RDMP Balikpapan: Ada Pihak yang Tidak Rela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194973//bahlil-aGC4_large.jpg
Bahlil Pamer Lifting 605 Ribu Barel di Hadapan Prabowo: 10 Tahun Tak Pernah Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194971//prabowo-flGV_large.jpg
Prabowo Jadi Presiden Kedua yang Resmikan RDMP Balikpapan Setelah Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194927//prabowo-kRas_large.jpg
Resmikan Kilang Minyak Terbesar RDMP Balikpapan, Prabowo: Kita Hemat Devisa Tak Perlu Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194860//kilang_minyak-O4iJ_large.jpg
Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194472//impor_bbm_di_2026-xfXY_large.jpeg
4 Fakta Indonesia Stop Impor Solar  di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement