Bahlil Segera Hentikan Ekspor Timah, Ini Alasan dan Tujuannya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |09:01 WIB
Bahlil Segera Hentikan Ekspor Timah, Ini Alasan dan Tujuannya
Bahlil Lahadalia tengah mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan. (Foto: Okezone.com/ESDM)
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi domestik.

Bahlil menjelaskan bahwa ekspor barang mentah harus digantikan dengan produk hasil hilirisasi dalam negeri untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019 berhasil meningkatkan total ekspor nikel hingga sepuluh kali lipat pada periode 2023-2024.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah, ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

 

