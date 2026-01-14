Advertisement
HOME FINANCE

Serunya Pengalaman Baru di Pegadaian Tring! Digital Lounge, Yuk Coba!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:49 WIB
Serunya Pengalaman Baru di Pegadaian Tring! Digital Lounge, Yuk Coba!
PT Pegadaian menghadirkan Tring! Digital Lounge di Mall Kota Kasablanka Jakarta sebagai ruang interaksi masyarakat bertransaksi finansial. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA – PT Pegadaian menghadirkan Tring! Digital Lounge di Mall Kota Kasablanka Jakarta, sebagai ruang interaksi masyarakat untuk merasakan serunya pengalaman bertransaksi finansial.

Tring! Digital Lounge akan menjadi sahabat bagi masyarakat, mulai dari 14 Januari hingga 8 Februari 2026, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi layanan Bank Emas dan digitalisasi melalui aplikasi Tring! by Pegadaian. 

Pada saat mengunjungi pop-up lounge tersebut, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa Tring! Digital Lounge merupakan kelanjutan dari rangkaian aktivitas launching Tring! yang telah berjalan sejak bulan Oktober 2025, untuk memperkenalkan dan memberikan pengalaman nyata penggunaan Tring! bagi masyarakat.

Menurutnya, Tring! Digital Lounge hadir sebagai ruang interaksi langsung dengan masyarakat. Melalui lounge ini, Pegadaian tidak hanya memperkenalkan layanan, tetapi juga menghadirkan pengalaman nyata bagaimana ekosistem Bank Emas dan layanan digital Pegadaian dapat dimanfaatkan secara mudah dan aman.

"Kami berterima kasih kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan investasi dan transaksi finansialnya di Pegadaian. Tercatat hingga akhir Desember 2023, total kelolaan emas Pegadaian mencapai 33,7 Ton, yang tentunya turut didukung oleh peningkatan nasabah yang aktif bertransaksi digital yang mencapai 244 persen year on year,” ujar Damar.

Tercatat sejak resmi di launching hingga saat ini, lebih dari 3 juta pengguna yang mengunduh aplikasi Tring!. Pencapaian tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan pengguna, tetapi juga membangun persepsi baru Pegadaian sebagai institusi keuangan yang progresif, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah menegaskan, saat ini Pegadaian memiliki lebih dari 4.000 outlet yang tersebar di Indonesia, Tring! Digital Lounge dirancang sebagai replika mini kantor operasional Pegadaian yang menghadirkan pengalaman layanan secara end-to-end.

