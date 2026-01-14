Purbaya Ramal Rupiah Menguat 2 Minggu Lagi: Anda Enggak Usah Takut!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal optimistis di tengah tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang kini mendekati level Rp17.000 per USD.

Purbaya meyakini bahwa Rupiah akan segera menguat seiring dengan fundamental ekonomi nasional yang tetap kokoh. Menkeu memproyeksikan penguatan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

"Dua minggu ini (rupiah bakal menguat)," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa daya tarik investasi Indonesia tetap tinggi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melonjak ke arah 6 persen tahun ini akan menjadi magnet bagi modal asing (capital inflow) untuk kembali masuk ke pasar domestik.

“Jadi Anda enggak usah takut, fondasi kita kuat. Rupiah akan (menguat) karena modal akan masuk ke sini. Orang Indonesia yang menaruh uangnya di luar negeri juga akan balik. Dia akan berbisnis di sini, karena orang Indonesia tidak bisa berbisnis di luar negeri, mereka tidak biasa bersaing sehat di sana," tegas Purbaya.

Keyakinan Purbaya didasarkan pada performa ekonomi yang terus menunjukkan tren positif. Setelah mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5,45 persen pada kuartal keempat tahun lalu, pemerintah berkomitmen mendorong akselerasi pertumbuhan lebih tinggi lagi.

"Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya Rupiah kan menguat juga, hampir otomatis. Kenapa? Karena modal-modal asing akan masuk. Mereka akan masuk ke negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi," tambahnya.